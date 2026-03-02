Jovem Pan > Notícias > Mundo > Esposa de Ali Khamenei também morreu após ataque, diz mídia iraniana

Esposa de Ali Khamenei também morreu após ataque, diz mídia iraniana

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh estava em coma desde sábado (28), quando os bombardeios começaram

  • Por Jovem Pan
  • 02/03/2026 11h21 - Atualizado em 02/03/2026 11h33
Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 anos, esposa do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu nesta segunda-feira (2)

A esposa do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, morreu nesta segunda-feira (2) em decorrência dos ferimentos sofridos durante o ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel, informou a mídia iraniana.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 anos, estava em coma desde os ataques de sábado (28) que mataram Khamenei, segundo a agência de notícias Tasnim.

A agência de notícias iraniana Fars, alinhada à Guarda Revolucionária Islâmica, noticiou no sábado que a filha, o genro e o neto do aiatolá Ali Khamenei morreram no ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o país.

Morte de Ali Khamenei

A mídia estatal do Irã confirmou no sábado a morte do aiatolá Ali Khamenei, na operação dos Estados Unidos e de Israel contra o país.

Desde 1989, Khamenei era o líder supremo do país. Ele sucedeu o aiatolá Ruhollah Khomeini, responsável por instituir a república islâmica no Irã.

Antes, Khamenei ainda foi presidente do Irã, de 1981 a 1989.

O aiatolá nasceu em 1939. Quando jovem, participou de protestos contra o reinado de Mohammad Reza Pahlavi. Khamenei foi um dos líderes da Revolução Iraniana, de 1979.

Como líder supremo do Irã, Khamenei reprimiu brutalmente uma série de protestos. Em 1999, o governo iraniano suprimiu a mobilização estudantil. Da mesma forma, em 2009, as manifestações desencadeadas por eleição presidencial controversa foram sufocadas. Outra onda de contestação em 2019 foi neutralizada.

Mais recentemente, Teerã reprimiu duramente o movimento “Mulher, Vida, Liberdade”. Do final de 2022 ao início de 2023, diversas manifestações assolaram o Irã após a morte de Mahsa Amini, detida por supostamente infringir o código de vestimenta imposto às mulheres.

Irã diz que não negociará com os EUA

Após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, negou qualquer negociação com o governo americano. “Não negociaremos com os EUA”, declarou Larijani nesta segunda-feira (2), em publicação nas redes sociais. Ele desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa de que representantes iranianos teriam tentado iniciar conversas com Washington.

Larijani também acusou o presidente americano Donald Trump de ter “mergulhado a região no caos com seus ‘sonhos ilusórios’”. Ele acrescentou que Trump agora está preocupado com as perdas entre as forças americanas.

Desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais. “Como resultado dos ataques terroristas EUA-Sionismo em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até o momento e, lamentavelmente, 555 de nossos compatriotas foram mortos”, declarou a Cruz Vermelha Iraniana nesta segunda-feira (2), por meio das redes sociais.

*com informações da AFP

