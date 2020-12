Trump comemora aprovação de vacina da Moderna nos EUA e volta a falar em fraude eleitoral

A agência reguladora de medicamentos e alimentos, FDA, liberou o imunizante para uso emergencial no país; Trump disse que é ‘estatisticamente impossível’ que tenha perdido a eleição de 2020

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Atual presidente trava uma batalha judicial contra Joe Biden



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter para celebrar a aprovação no país do uso da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Moderna. Além disso, voltou a insistir que foi vítima de fraude eleitoral, na disputa com o democrata Joe Biden. “Parabéns, a vacina da Moderna está agora disponível”, escreveu Trump em uma das mensagens. A autorização da FDA, agência reguladora de medicamentos e alimentos, foi concedida nesta sexta-feira, 18, e permitirá que o imunizante seja aplicado em indivíduos com 18 anos ou mais. Esta é a segunda vacina contra a Covid-19 liberada para uso emergencial no país, após a da Pfizer/BioNTech.

Congratulations, the Moderna vaccine is now available! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020

Além disso, Trump se referiu a um relatório elaborado por Peter Navarro, assessor de Comércio da Casa Branca, o qual mostraria fraudes “mais que suficientes” para dar a vitória ao atual presidente. “É estatisticamente impossível eu ter perdido a eleição de 2020”, acredita Trump, que tem lançado uma batalha judicial contra supostas irregularidades na disputa, sem sucesso. Trump ainda diz na mensagem que haverá um “grande protesto” contra isso em Washington no dia 6 de janeiro. Biden já foi confirmado como vitorioso pelo Colégio Eleitoral e tem anunciado nomes de sua equipe, antes da posse marcada para 20 de janeiro.

* Com informações do Estadão Conteúdo