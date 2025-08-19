Trump considera apoio aéreo à Ucrânia viável como parte das garantias de segurança

Republicano adicionou sua ‘garantia’ de que nenhuma tropa terrestre dos EUA seria enviada ao país liderado por Volodymyr Zelensky

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL 'Estamos dispostos a ajudá-los com as coisas'



O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (19), que o apoio aéreo dos Estados Unidos e as tropas terrestres europeias poderiam fazer parte das garantias de segurança para a Ucrânia, enquanto alertou para uma situação “difícil” caso as conversas entre Moscou e Kiev fracassem. “Quando se trata de segurança, estão dispostos a colocar pessoas no terreno”, disse Trump à Fox News, se referindo aos aliados europeus com quem se reuniu na Casa Branca, na segunda-feira (18), junto com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Estamos dispostos a ajudá-los com as coisas, especialmente, provavelmente, se falarmos de apoio aéreo, porque ninguém tem o tipo de coisa que nós temos”, afirmou Trump. Ele adicionou sua “garantia” de que nenhuma tropa terrestre dos EUA seria enviada à Ucrânia e mais uma vez descartou categoricamente a possibilidade da Ucrânia se juntar à aliança militar ocidental, a Otan. A segurança do pós-guerra é uma preocupação-chave para Kiev, após mais de três anos de invasão russa.

‘Cansado da guerra’

Moscou disse há muito tempo que não tolerará que a Ucrânia se junte à Otan e é hostil à ideia de tropas ocidentais serem enviadas ao território da antiga União Soviética. Trump afirmou que “França e Alemanha, alguns deles, o Reino Unido, querem ter botas no terreno”.

“Não acredito que vá ser um problema, para ser sincero com você. Acho que Putin está cansado da guerra”, acrescentou.

Trump afirmou que, após suas conversas na segunda-feira com líderes europeus, está impulsionando uma cúpula bilateral entre o presidente russo e o presidente ucraniano, seguida por outra na qual ele participará. “Se isso funcionar, então irei à trilateral e fecharei o acordo”, antecipou.

Ao destacar que era possível que Putin decidisse se retirar, Trump manifestou: “Espero que o presidente Putin aja corretamente, caso contrário, será uma situação difícil”. Zelensky “também precisa demonstrar alguma flexibilidade”, acrescentou.

‘Nação poderosa’

Além da questão de garantir a futura segurança da Ucrânia, o outro ponto-chave para acabar com a guerra é o status das vastas áreas ocupadas pela Rússia. Trump afirmou que a Ucrânia tem que aceitar que não irá recuperar os territórios perdidos, incluindo a região ocidental do Donbass, mas que em troca obteria a paz.

“Presumo que todos tenham visto o mapa. Sabem, uma enorme parte do território está ocupada, e este território foi ocupado. Agora estão falando do Donbass, mas como sabem, 79% de Donbass é de propriedade e controlado pela Rússia”, disse Trump. E afirmou que a Ucrânia não é poderosa o suficiente para mudar a situação.

“Isso foi uma guerra e a Rússia é uma nação militar poderosa. Gostem ou não, é uma nação poderosa. É uma nação muito maior”, destacou. “Você não pode enfrentar uma nação que é 10 vezes maior do que você”.

“Todos podem jogar com inteligência, mas sabem de uma coisa? A Ucrânia vai recuperar sua vida”, disse Trump sobre um acordo de paz que envolve o abandono de território pela Ucrânia. “Eles vão parar de ter pessoas assassinadas em todas as partes e vão recuperar uma grande quantidade de território”, concluiu.

*Com informações da AFP

