Jovem Pan > Notícias > Economia > Embraer alega que tarifaço de Trump é contra os interesses dos EUA

Embraer alega que tarifaço de Trump é contra os interesses dos EUA

Embora a empresa não tenha sido diretamente afetada pelas taxas, possui uma forte presença no mercado de voos regionais no país

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 13h34
  • BlueSky
Luis Lima Jr./Estadão Conteúdo Embraer O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, destacou na carta a importância do comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos

A fabricante brasileira de aviões Embraer recentemente tomou uma posição proativa em relação ao aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em uma carta endereçada ao governo norte-americano, a Embraer argumentou que essas tarifas, que subiram mais de 40%, são prejudiciais não apenas para o Brasil, mas também para os interesses econômicos dos Estados Unidos. Embora a Embraer não tenha sido diretamente afetada por essas tarifas, a empresa possui uma forte presença no mercado de voos regionais dos EUA, o que a motivou a se manifestar.

O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, destacou na carta a importância do comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, enfatizando que essa relação é benéfica para ambos os países. A Embraer, que tem uma subsidiária na Flórida desde 1979 e um acordo comercial vigente até 2030, vê a parceria com os EUA como crucial para o setor de aviação. Gomes Neto acredita que, ao apresentar suas alegações, a Embraer pode ajudar a reforçar a relevância dessa colaboração, mesmo que a empresa não esteja diretamente incluída no aumento tarifário.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A carta da Embraer foi uma resposta à investigação iniciada pelo governo Trump, que acusou o Brasil de práticas comerciais ilegais. A empresa espera que suas justificativas sejam levadas em consideração pelo escritório do representante de comércio dos EUA. A investigação, que foi iniciada a pedido do então presidente Donald Trump, tem o potencial de impactar significativamente as relações comerciais entre os dois países, e a Embraer está atenta ao desenrolar desse processo.

Com informações de Marcelo Mattos

Leia também

Em meio a dúvidas de Trump sobre suas intenções, Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou
Paquistão contabiliza quase 400 pessoas mortas em chuvas de monção
Maduro mobiliza 4,5 milhões de milicianos após ameaças dos EUA

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >