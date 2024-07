Trump conversa com Zelensky e promete ‘acabar com a guerra’ na Ucrânia: ‘Vou trazer paz para o mundo’

Vitória do Republicano nas eleições de novembro colocaria em questão a continuidade do apoio de Washington à Kiev

EFE/EPA/ETTORE FERRARI Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realiza uma conferência de imprensa conjunta com o presidente dos EUA após a assinatura de um acordo de segurança



O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (19) que falou por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e prometeu que, se voltar à Casa Branca, vai “acabar com a guerra” entre Ucrânia e Rússia. “Eu, como seu próximo presidente dos Estados Unidos, vou trazer paz para o mundo e acabar com a guerra que já ceifou tantas vidas e devastou incontáveis famílias inocentes”, escreveu o ex-presidente em sua plataforma Truth Social. Mas não sem especificar como isso aconteceria. Zelensky confirmou o telefonema. “Estabelecemos com o presidente Trump discutir em uma reunião pessoal que passos podem ser dados para uma paz justa e realmente duradoura”, disse. “Tomei nota do vital apoio bipartidário e bicameral americano para proteger a liberdade e a independência de nossa nação”, escreveu na rede social X. Uma vitória de Trump nas eleições de novembro colocaria em questão a continuidade do apoio de Washington à Ucrânia, um país em guerra desde que a Rússia invadiu seu território.

Trump, que aceitou formalmente na quinta-feira a indicação como candidato presidencial do Partido Republicano, afirmou em diversas ocasiões que acabaria com a guerra muito rapidamente, mas nunca disse como. O ex-presidente recebeu em sua mansão da Flórida o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, no início deste mês. Os elogios frequentes de Trump a Putin e sua relutância em condenar abertamente a invasão russa geram temor no Ocidente de que ele possa obrigar a Ucrânia a aceitar uma derrota parcial. O ex-presidente também criticou diversas vezes a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Seu companheiro de chapa, J.D. Vance, lidera a ala isolacionista entre os congressistas republicanos que sustentam que os Estados Unidos deveriam suspender a ajuda à Ucrânia.

*Com informações da AFP