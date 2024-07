Em 1º discurso após ataque, Trump diz que discórdia nos EUA precisa ser curada e promete trazer de volta o sonho americano

Republicano fez ataques a Joe Biden e disse que vai trazer alívio econômico para todos e acabar com a imigração ilegal

EFE/EPA/SHAWN THEW Candidato presidencial republicano e ex-presidente Donald J. Trump chega para fazer comentários durante o último dia da Convenção Nacional Republicana



O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano para concorrer à presidência em novembro deste ano, Donald Trump, fez nesta quinta-feira (18) seu primeiro discurso após o ataque sofrido no último sábado, e afirmou que a discórdia e a divisão nos Estados Unidos precisam ser curadas. “Temos que trabalhar em tornar a América grande novamente e não derrubar as pessoas. Essa eleição deveria tratar dos problemas que nosso país está enfrenando. No momento em que nossas políticas nos dividem, esse é a hora de lembrar que somos todos concidadãos”, disse. “Não devemos criminalizar a dissidência nem demonizar o desacordo político, que é o que tem acontecido ultimamente em nosso país a um nível que ninguém viu antes”, disse o ex-presidente durante a convenção republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin (norte).

Seu pronunciamento era um dos mais esperados nesta quinta, que marca o último dia da convenção nacional do partido. “Essa noite, se você me apoiou no passado ou não, vou trazer o sonho americano de volta. Espero que fiquem empolgados com o futuro do nosso país”, disse Trump. “Não vamos demonizar, fazer com que o desacordo político aumente. Esse espírito que o Partido Democrata deveria parar de usar o sistema de justiça como arma, principalmente com a pessoa que esta lutando pela democracia, pelo nosso povo e país.”, disse o magnata fazendo referências aos processos que correm contra ele nos Estados Unidos. Trump relembrou uma vitória que teve nesta segunda-feira, quando uma juíza federal rejeitou a ação sobre documentos confidenciais que corriam contra ele. “Se os democratas quiserem unir nossos pais, eles precisam parar de usar essa caça as bruxas, para que a eleição possa fazer jus ao nosso povo”, disse.

A entrada de Trump na arena onde acontece a Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, foi grandiosa, assim como aconteceu nos últimos quatro dias. Aos apoiadores, o magnata fez uma promessa: “Eu nunca vou parar de lutar por você, suas famílias e nosso magnífico país. Tudo que tenho para dar, eu prometo a nossa nação que nós vamos dar a volta e vamos fazer isso rapidamente”. O magnata também aproveitou seu pronunciamento para presta homenagem às vítimas do atentado de sábado e informar que conseguiu arrecada mais de 6,3 milhões de dólar para família das vítimas. Ele também aproveitou o momento para atacar Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, a quem novamente disse que não tem competência para governar.

“Vou acabar com a crise que a atual gestão criou. Se eu estivesse no poder, a guerra na Ucrânia nunca teria acontecido e Israel não teria sido invadido”, disse o republicado, que também prometeu acabar com a imigração ilegal, por meio da continuação da construção de muros, e acabar com a inflação. “Quando eu estava no poder não tínhamos inflação, a gente estava bem. Inflação está acabando com nosso país. Comendo as pessoas vivas”, disse. “Se pegar os 10 piores presidentes dos EUA eles não teriam feito o dano que Biden fez. O dano que ele fez para esse país é impensável, mas juntos vamos restaurar visão e competência e ter bom senso para tomar as decisões”. O Republicano também fez ataque as leis ambientais e prometeu que em seu primeiro dia de governo vai acabar com a obrigação dos carros elétricos.