Embaixador do Irã no Brasil diz que país atacou bases militares, não nações vizinhas

Após os ataques de EUA e Israel, mísseis e drones iranianos atingiram Israel, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Arábia Saudita

Marcelo Camargo / Agência Brasil Abdollah Nekounam, embaixador do Irã no Brasil, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2)



O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, afirmou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (2), que o país não fez um ataque contra países vizinhos, e sim contra bases militares. Após os ataques coordenados pelos Estados Unidos e por Israel que mataram autoridades iranianas, como o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, mísseis e drones do país atingiram Israel, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Arábia Saudita.

“A nossa ação é compreensível e essa compreensão vem de que, quando você está sendo atacado por uma base, não pode só ficar olhando”, declarou Nekounam.

Segundo o embaixador do Irã, os alvos dos ataques foram bases militares dos Estados Unidos que estão nestes países. Segundo Nekounam, todas as instalações que forem utilizadas contra o Irã sofrerão um revide.

O embaixador também afirmou que o mundo vive uma “situação geopolítica complexa” e que alguns países, assim como os Estados Unidos, buscam o unilateralismo. Nekounam também declarou que os vizinhos do Irã precisam pressionar Washington a parar de atacar o Irã.

Sobre o Estreito de Ormuz, principal passagem marítima do petróleo no Oriente Médio e cujo fechamento pode impactar nos preços globais, o embaixador disse que coisas como essa se envolvem em situações de guerra.

Nekounam lembrou ainda que o Khamenei, morto no sábado (28), destacava que um ataque ao Irã ocasionaria uma guerra regional.

Agradecimentos a Lula

Abdollah Nekounam também agradeceu a nota divulgada pelo Itamaraty no final de semana, em que o governo brasileiro criticou os ataques promovidos por Israel e pelos EUA contra os iranianos.

“Acreditamos e vemos essa ação por parte do governo brasileiro como valorosa, destacando soberania, integridade territorial e independência dos governos”, afirmou Nekounam, em entrevista a jornalistas brasileiros.

O embaixador disse que Donald Trump “rasgou” o acordo nuclear com o Irã, em 2018. O acordo foi firmado durante o governo Barack Obama e envolvia as maiores potências mundiais.

Abdollah Nekounam afirmou que os estudos iranianos relacionados a questões nucleares acontecem para fins pacíficos. Ele também disse que definirão “as consequências no campo de batalha”.

Irã diz que não negociará com os EUA

Após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, negou qualquer negociação com o governo americano. “Não negociaremos com os EUA”, declarou Larijani nesta segunda, em publicação nas redes sociais. Ele desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa de que representantes iranianos teriam tentado iniciar conversas com Washington.

Larijani também acusou o presidente americano Donald Trump de ter “mergulhado a região no caos com seus ‘sonhos ilusórios’”. Ele acrescentou que Trump agora está preocupado com as perdas entre as forças americanas.

Desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais. “Como resultado dos ataques terroristas EUA-Sionismo em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até o momento e, lamentavelmente, 555 de nossos compatriotas foram mortos”, declarou a Cruz Vermelha Iraniana nesta segunda (2), por meio das redes sociais.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo