Trump deve ser considerado responsável por ataque ao Capitólio, diz comitê do Congresso

Ex-presidente dos Estados Unidos acompanhou a ação pela TV sem fazer nada para deter seus apoiadores e só agiu mais de três horas depois

EFE/EPA/US PRESIDENT DONALD J TRUMP TWITTER O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve ser considerado um dos responsáveis pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Em uma audiência que concluiu uma série de apresentações públicas do trabalho do comitê de investigação do Congresso sobre a invasão do Capitólio, congressistas apontaram que todos os responsáveis pelo ataque, inclusive na Casa Branca, terão que “responder por seus atos perante a Justiça”. “Isso terá sérias consequências, caso contrário, temo que nossa democracia não se recupere”, disse o presidente do comitê , Bennie Thompson.

Dois membros da comissão resumiram o dia de 6 de janeiro de 2021, vivido “minuto a minuto” por Donald Trump, a quem acusaram de ter “fracassado no seu dever” como comandante-chefe dos EUA, não tendo feito “nada” para impedir seus apoiadores de atacar o Capitólio. Foi o ex-presidente que convocou seus apoiadores a Washington no dia em que os membros do Congresso certificaram a vitória de seu rival, o democrata Joe Biden, nas eleições presidenciais. Por volta de meio-dia, em um discurso inflamado no coração da capital, Trump pediu aos apoiadores que “lutassem como o inferno” contra a suposta “fraude eleitoral maciça”.

Em seguida, ele voltou para a Casa Branca, enquanto a multidão lançava um ataque ao templo da democracia americana. Na sala de jantar privada da Casa Branca, Trump acompanhou o ataque na televisão “enquanto seus conselheiros próximos e familiares imploravam para que ele interviesse”, descreveu a congressista democrata Elaine Luria. Durante todo esse tempo, ele “não pegou o telefone nem uma vez para ordenar que seu governo” ajudasse a polícia, acusou a republicana Liz Cheney. Trump demorou mais de três horas para pedir aos apoiadores para que deixassem o Capitólio. “Eu entendo sua dor”, declarou o então presidente dos Estados Unidos em um vídeo postado no Twitter. “Mas vocês têm que voltar pra casa agora”. Segundo Bennie Thompson, agindo assim, “Trump se negou a agir devido a seu desejo egoísta de se manter no poder”.

Thompson defende que o ex-presidente abriu o caminho para “a anarquia e a corrupção” e deve prestar contas pelo ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio. Ainda segundo Thompson, o ex-presidente republicano “tentou destruir nossas instituições democráticas”. A declaração de Thompson foi dada durante . “Ele abriu o caminho para a anarquia e a corrupção”, completou o congressista democrata, que está com covid-19 e participou da audiência por videoconferência.

*Com informações da EFE e da AFP