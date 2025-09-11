Trump diz estar surpreso com condenação de Bolsonaro: ‘Muito parecido com o que tentaram fazer comigo’

Presidente dos EUA não comentou se pretende ou não colocar mais sanções contra o Brasil

JIM WATSON / AFP Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se diz surpreso com a condenação do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (11), que está supreso com a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum. Mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem”, disse o mandatário norte-americano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A declaração foi dada quando ele saia da Casa Branca para embarcar para Nova York, onde deve assistir a um jogo de beisebol. O republicano, no entanto, não comentou se pretende ou não colocar mais sanções contra o Brasil. Trump já havia chamado o caso contra Bolsonaro de “caça às bruxas” e criticado duramente o Brasil, aplicando tarifas contra o país e sanções contra Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Ele chegou a comparar a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou.

Nesta quinta, com o voto da ministra Carmén Lúcia, a Primeira turna do STF formou maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. A sentença só deve ser conhecida na sexta-feira (12). Na terça-feira (9), quando a votação estava 2 a 0 para a condenação do ex-mandatário, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os EUA estão dispostos a “usar meios militares” para “proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo”, em referência ao julgamento de Bolsonaro. “A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. Presidente Trump leva isso muito a sério, e por isso tomamos ações contra o Brasil”, completou Leavitt.