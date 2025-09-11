STF condena Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe

Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin já reconheceram o ex-presidente como líder da trama golpista de 2022, com divergência de Luiz Fux; penas podem chegar a 43 anos de prisão

Antonio Augusto/STF Alexandre Moraes, Cármen Lúcia, Paulo Gonet e Cristiano Zanin no julgamento de Bolsonaro e aliados no Supremo



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (11) para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. É a primeira vez na história do país que um ex-presidente deve ser punido por esse crime.

O placar chegou a 3 votos a 1 depois que a ministra Cármen Lúcia acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino, reconhecendo Bolsonaro como líder da trama golpista, formando maioria. O ministro Luiz Fux abriu divergência e votou pela absolvição do ex-presidente. O último voto, do presidente da Turma, Cristiano Zanin, fechou a contagem em 4 a 1.

Os crimes

A maioria dos ministros entendeu que Bolsonaro e seus aliados devem ser condenados por:

Golpe de Estado

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Organização criminosa

Dano qualificado ao patrimônio da União

Deterioração de patrimônio tombado

No caso do deputado Alexandre Ramagem, a tendência é que ele seja absolvido de dois crimes ligados a danos ao patrimônio.

Quem são os réus

Além de Jair Bolsonaro, a lista de acusados inclui:

Walter Braga Netto – general, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022;

– general, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022; Mauro Cid – tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator;

– tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator; Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;

– ex-comandante da Marinha; Alexandre Ramagem – deputado federal e ex-diretor da Abin;

– deputado federal e ex-diretor da Abin; Augusto Heleno – general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

– general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa;

– general e ex-ministro da Defesa; Anderson Torres – ex-ministro da Justiça.

Penas em discussão

Caso a condenação seja confirmada, os ministros passarão à fase de dosimetria, quando definem a pena individual de cada acusado. A soma máxima das punições pode chegar a 43 anos de prisão para Bolsonaro, devido ao agravante de liderança da organização criminosa.

A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) afirma que o grupo organizado por Bolsonaro articulou, entre 2021 e 2023, ações como reuniões, discursos públicos, documentos e até uma minuta de golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para os ministros que já votaram pela condenação, essas provas demonstram um ataque sistemático às instituições e uma tentativa concreta de ruptura democrática.

*Reportagem produzida com auxílio de IA