Trump diz que 48 líderes iranianos foram mortos em ataque dos EUA

Presidente reivindicou sucesso total na guerra, que foi lançada no sábado com o objetivo de remover a liderança da república islâmica e destruir suas forças militares

TRUTH SOCIAL @REALDONALDTRUMP / AFP Esta captura de tela de um vídeo de oito minutos postado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em sua conta no X mostra Donald Trump fazendo uma declaração sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã, em 28 de fevereiro de 2026.



O presidente Donald Trump disse neste domingo (1) que 48 líderes iranianos foram mortos nos bombardeios dos EUA e de Israel contra o país e que a ofensiva é “muito positiva”.

“Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo; 48 líderes se foram de uma só vez. E as coisas estão avançando rapidamente”, disse Trump, segundo citação em uma entrevista à Fox News.

Trump reivindicou sucesso total na guerra, que foi lançada no sábado com o objetivo de remover a liderança da república islâmica e destruir suas forças militares. O Irã confirmou a morte de seu líder supremo, o Aiatolá Ali Khamenei.

“Estamos fazendo nosso trabalho não apenas por nós, mas pelo mundo. E tudo está adiantado em relação ao cronograma”, afirmou Trump em outra entrevista à CNBC.

“As coisas estão evoluindo de uma forma muito positiva agora, de uma forma muito positiva”, disse ele.

As entrevistas foram realizadas antes de as forças militares dos EUA anunciarem, pela primeira vez, baixas na guerra: três membros do serviço não identificados mortos, cinco gravemente feridos e vários outros com ferimentos leves.

O Comando Central (CENTCOM) também anunciou que os Estados Unidos afundaram um navio de guerra iraniano em um cais no Golfo de Omã.

*AFP