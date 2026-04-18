Trump diz que análise sobre Ovnis revelou documentos ‘interessantes’

“as primeiras divulgações começarão muito, muito em breve, para que vocês possam ver se esse fenômeno está correto”, disse o republicano

ALEX BRANDON / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, durante discurso televisionado sobre o conflito no Oriente Médio, no Salão Cruzado da Casa Branca, em Washington, em 1º de abril



O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a revisão de material relacionado a Ovnis de seu governo revelou vários documentos “interessantes”, acrescentando que uma parcela inicial desse material deverá ser liberada em breve.

“Encontramos muitos documentos muito interessantes, devo dizer, e as primeiras divulgações começarão muito, muito em breve, para que vocês possam ver se esse fenômeno está correto”, disse Trump a um grupo de apoiadores em um evento organizado pelo grupo conservador Turning Point USA.

Em fevereiro, Trump determinou que as agências dos EUA começassem a divulgar os arquivos do governo sobre Ovnis, fenômenos aéreos não identificados e possível vida extraterrestre, citando o grande interesse público no assunto.

Trump ordenou a revisão depois de acusar o ex-presidente Barack Obama de compartilhar indevidamente informações confidenciais quando Obama disse que os alienígenas eram “reais” em uma entrevista de podcast.

Mais tarde, Obama esclareceu que não tinha visto nenhuma evidência de contato extraterrestre durante seu tempo na Presidência, embora tenha dito que a probabilidade estatística de vida em outros lugares do universo é alta.

Trump, por sua vez, disse que também não viu evidências de alienígenas e continua incerto sobre sua existência.

Nos últimos anos, o Pentágono investigou relatos de Ovnis, e líderes militares seniores disseram em 2022 que não encontraram nenhuma evidência que sugerisse que os alienígenas tivessem visitado a Terra ou feito um pouso forçado aqui.

Um relatório do Pentágono de 2024 disse que as investigações do governo dos EUA desde o final da Segunda Guerra Mundial não encontraram nenhuma evidência de tecnologia extraterrestre e que a maioria dos avistamentos eram objetos e fenômenos comuns mal identificados.