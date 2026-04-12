Trump diz que aplicará tarifas de 50% caso China ajude Irã militarmente
O republicano afirmou que o alerta vale para qualquer país que fornecer armamento a Teerã
Trump classificou o percetual de 50% como exorbitante
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (12) que aplicará tarifas a qualquer país que ajudar militarmente o Irã. Em entrevista ao canal Fox News, ao ser perguntado se a China estaria incluída, o republicano confirmou.
Trump disse “duvidar” de que a China estaria dando apoio militar ao Irã. “Talvez eles tenham feito bem no início, mas eu não acredito que continue”, declarou o republicano.
No entanto, o presidente norte-americano afirmou que, se descobrirem que Pequim está fornecendo armamento a Teerã, os produtos chineses serão taxados em 50%. Um percentual que Trump classificou como “exorbitante”.
