Trump diz que aplicará tarifas de 50% caso China ajude Irã militarmente 

O republicano afirmou que o alerta vale para qualquer país que fornecer armamento a Teerã

  • Por Júlia Mano
  • 12/04/2026 19h42
EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia um acordo de preços de medicamentos com a Pfizer no Salão Oval da Casa Branca, em Washington Trump classificou o percetual de 50% como exorbitante

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (12) que aplicará tarifas a qualquer país que ajudar militarmente o Irã. Em entrevista ao canal Fox News, ao ser perguntado se a China estaria incluída, o republicano confirmou.

Trump disse “duvidar” de que a China estaria dando apoio militar ao Irã. “Talvez eles tenham feito bem no início, mas eu não acredito que continue”, declarou o republicano.

No entanto, o presidente norte-americano afirmou que, se descobrirem que Pequim está fornecendo armamento a Teerã, os produtos chineses serão taxados em 50%. Um percentual que Trump classificou como “exorbitante”.

