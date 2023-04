Trump diz que audiência foi ‘chocante’ e que não fez nada ilegalmente

Ex-presidente usou rede social criada por ele mesmo para desabafar sobre tempo que passou na mira de juiz; ele se declarou inocente de 34 acusações

Giorgio Viera/AFP Donald Trump parte em uma carreata do Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida



O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou a Truth Social, rede social criada por ele mesmo, para falar sobre a audiência pela qual passou em um tribunal de Nova York. O expoente do Partido Republicano é acusado de ter comprado o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria mantido uma relação durante a campanha eleitoral de 2016. A quantia paga à atriz não foi incluída nas contas de campanha do candidato republicano, o que viola as leis eleitorais estaduais, mas foi registrada como “honorários advocatícios” nas despesas de sua empresa, com sede em Nova York.

“A audiência foi chocante para muitos, pois não tiveram ‘surpresas’ e, portanto, nenhum caso. Praticamente todos os especialistas jurídicos disseram que não há caso aqui. Não houve nada feito ilegalmente”, declarou Donald Trump na Truth Social. Mais cedo, antes da audiência, na mesma plataforma, ele havia declaro ter ficado incrédulo com a situação. “Não acredito que isso está acontecendo”. Trump passou pouco mais de uma hora no tribunal. Ele se declarou inocente das 34 acusações referentes a falsificações de registros comerciais.