Trump pode pegar 136 anos de prisão se for condenado

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, chega antes de sua acusação no Tribunal Federal de Manhattan, na cidade de Nova York, em 4 de abril de 2023.



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode pegar até 136 anos de prisão, isso porque cada uma das 34 acusações podem resultar em quatro anos de pena. Nesta terça-feira, 4, o republicano foi acusado pela promotoria de Manhattan de ter falsificado registros comerciais, incluindo o suborno de US$ 130 mil (cerca de US$ 661 mil na cotação atual) da atriz pornô Stormy Daniels. Ele se declarou inocentes das acusações. O promotor Alvin Bragg, afirmou que o republicano tentou encobrir crimes de campanha. “Trump foi detido sobre 34 acusações de falsificação de registro que podiam estar encobrindo outros crimes. O acusado fez falsas declarações e fez com que outras pessoas dessem declarações falsas”, afirmou Bragg, que enfatizou que o pagamento de US$ 130 mil dólares para a atriz pornô Stormy Daniels é apenas um deles. Trump se tornou réu de três acusações relacionadas com o pagamento de propinas em troca do silêncio de pessoas antes das eleições presidenciais de 2016. Um porteiro da Trump Tower que dizia ter informações sobre um suposto filho ilegítimo recebeu US$ 30 mil (R$ 98 mil aproximadamente à época) para ficar em silêncio; uma mulher que diz ter sido sua amante cobrou US$ 150 mil (cerca de R$ 490 mil à época) e a atriz pornô, outros US$ 130 mil por ocultar um suposto relacionamento extraconjugal, detalhou o promotor Alvin Bragg em nota à imprensa. Mesmo que o ex-presidente seja condenado, ele ainda pode se candidatar, ser eleito e assumir à presidência dos EUA, isso porque a lei norte-americana permite que uma pessoa acusada ou mesmo condenada por um crime possa concorrer a qualquer cargo e ser eleita. A Constituição estabelece apenas uma exceção: ter participado de uma ‘insurreição’ ou de uma ‘rebelião’. A próxima audiência presencial está marcada para 4 de dezembro em Nova York, e, segundo o juiz Juan Merchan, o julgamento pode começar em janeiro de 2024