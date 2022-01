Trump diz que Biden fez ‘teatro político’ para distrair atenção de seu ‘fracasso’

Ex-presidente, que está banido das redes sociais, se pronunciou por meio de nota após discurso do democrata o culpar por invasão ao Capitólio

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL Trump, que está banido das redes sociais, divulgou nota com posicionamento sobre assunto



Poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fazer um duro discurso culpando Donald Trump pela invasão ao Capitólio do país, que completou um ano nesta quinta-feira, 6, o ex-presidente Donald Trump divulgou nota à imprensa norte-americana em resposta ao democrata. “Ele usou meu nome hoje para tentar dividir ainda mais a América. Esse teatro político é apenas uma distração do fato de que Biden fracassou totalmente. Nosso país não tem mais fronteiras, perdeu completamente o controle da Covid, com recorde de números, não é mais um independente energético, vê a inflação crescendo, nosso sistema militar em caos”, afirmou em parte do documento. O ex-presidente também citou a saída do país do Afeganistão em agosto como “o dia mais vergonhoso da história dos EUA”. Alguns analistas apontam Trump como o responsável por incitar a multidão que invadiu o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, já que ele fez discurso poucas horas antes do ato pedindo que seus seguidores marchassem para o prédio federal. Um processo de impeachment chegou a ser aberto contra ele e aprovado na Câmara dos Representantes, mas foi rejeitado no Senado. O ato relembrado nesta quinta-feira nas falas de Biden e de Kamala Harris deixou cinco pessoas mortas: quatro apoiadores de Trump e um policial do Capitólio.