Eleito pela extrema-direita argentina, Javier Milei começa a sortear salário de deputado pela internet

Segundo assessoria de imprensa do político, ele fará a distribuição mensal do valor recebido por um sistema de geração de números aleatórios ao lado de um tabelião

JUAN MABROMATA / AFP Milei prometeu sortear salários durante campanha eleitoral



Frequentemente comparado com Jair Bolsonaro e um nome ascendente da extrema-direita da Argentina, o deputado Javier Milei, que atingiu votações expressivas na região de Buenos Aires e foi eleito em 2021, afirmou nesta quinta-feira, 6, que sorteará no próximo dia 12 o seu primeiro salário no poder legislativo do país. De acordo com a assessoria de imprensa do político, o valor, de 205 mil pesos (mais de R$ 5 mil), será sorteado todos os meses por meio de uma plataforma online enquanto ele estiver no cargo. Neste mês, o vencedor será anunciado na cidade de Mar del Plata. O sorteio deverá ser feito por um sistema de geração de números aleatórios no Google ao lado de um tabelião, que confirmará a idoneidade do benefício. Nas redes sociais, Milei frisou que a entrega do seu salário à população era uma promessa de campanha que está sendo cumprida. O fluxo de pessoas entrando no site nas primeiras horas do dia fez com que a plataforma caísse por volta das 13h desta quinta. Apenas pessoas físicas da Argentina e maiores de 18 anos poderão participar do sorteio.