Trump diz que considera permitir ‘grande processo’ contra presidente do Fed

Decisão seria influenciada por causa do ‘trabalho horrível e extremamente incompetente’ que Jerome Powell fez na gestão da construção dos prédios do banco-central dos EUA

EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINA 'Jerome Atrasado Demais Powell', disse Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (12) que está “considerando permitir que um grande processo contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, siga adiante por causa do trabalho horrível e extremamente incompetente que ele fez na gestão da construção dos prédios do Fed”.

Em publicação na Truth Social, o republicano pontuou que a reforma já custou US$ 3 bilhões, quando “deveria ter custado apenas US$ 50 milhões. Nada bom!”. O orçamento oficial das obras, no entanto, rondam o valor de US$ 2,5 bilhões.

“Jerome ‘Atrasado Demais’ Powell precisa agora reduzir os juros. O estrago que ele causou por estar sempre atrasado é incalculável. Felizmente, a economia está tão boa que conseguimos superar Powell e o Conselho complacente”, acrescentou Trump na publicação.

