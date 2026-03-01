Trump diz que conversará com líderes iranianos: ‘Alguns com quem negociávamos morreram’

Segundo o presidente, 48 líderes iranianos foram mortos nos bombardeios dos EUA e de Israel contra o país

MANDEL NGAN / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, acena antes de embarcar no Air Force One na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, a caminho do Texas



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que “conversará” com os dirigentes iranianos, sem detalhar quando ou quem seriam seus interlocutores, segundo uma entrevista à revista The Atlantic divulgada neste domingo (1º).

“Eles querem conversar, e eu aceitei conversar, então conversarei com eles. Deveriam ter feito isso antes”, disse o republicano, segundo as declarações reproduzidas pelo veículo.

“Alguns daqueles com quem estávamos negociando morreram”, acrescentou Trump, que considerou que os dirigentes iranianos “queriam ser espertos demais”.

Líderes mortos

Donald Trump também disse neste domingo (1) que 48 líderes iranianos foram mortos nos bombardeios dos EUA e de Israel contra o país e que a ofensiva é “muito positiva”.

“Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo; 48 líderes se foram de uma só vez. E as coisas estão avançando rapidamente”, disse Trump, segundo citação em uma entrevista à Fox News.

Trump reivindicou sucesso total na guerra, que foi lançada no sábado com o objetivo de remover a liderança da república islâmica e destruir suas forças militares. O Irã confirmou a morte de seu líder supremo, o Aiatolá Ali Khamenei.

As entrevistas foram realizadas antes de as forças militares dos EUA anunciarem, pela primeira vez, baixas na guerra: três membros do serviço não identificados mortos, cinco gravemente feridos e vários outros com ferimentos leves.

*com informações da AFP