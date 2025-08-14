Trump diz que é necessário ter cúpula trilateral com Zelensky para acordo sobre Ucrânia

Encontro entre líder americano e Putin está marcado para esta sexta (15), no Alasca; presidente dos Estados Unidos afirma que há 25% de chance de reunião com russo fracassar

JOHN THYS, SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira que tem 'esperanças' sobre a cúpula de sexta-feira no Alasca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (14) que qualquer acordo para encerrar a guerra na Ucrânia ocorrerá em uma reunião com seus homólogos russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, após sua cúpula bilateral com Putin no Alasca. “A segunda reunião será muito, muito importante, porque será uma reunião onde se chegará a um acordo. E não quero usar a palavra ‘repartir as coisas’. Mas, até certo ponto, não é um termo ruim”, disse Trump à Fox News Radio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O republicano ainda estimou que há “25%” de chance de que sua cúpula de sexta-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, fracasse. “Esta reunião prepara a segunda reunião, mas há 25% de chance de que não seja bem-sucedida”, disse.

Rubio tem ‘esperanças’ sobre cúpula Trump-Putin no Alasca

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira que tem “esperanças” sobre a cúpula de sexta-feira no Alasca. “Para alcançar a paz, acho que todos reconhecemos que será necessário um diálogo sobre garantias de segurança (…) sobre disputas territoriais”, disse Rubio após assinar um acordo de cooperação contra a imigração irregular com o chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, em Washington.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“A esperança do presidente (Trump) é interromper os conflitos para que essas negociações possam ocorrer”, acrescentou Rubio, que chamou o cessar-fogo de “crucial”.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório