Trump diz que é preciso discutir ‘possíveis trocas de território’ na Ucrânia

Proposta apresentada pelo presidente russo, Vladimir Putin, é um tema que Kiev insistiu em classificar como intolerável e que tecnicamente contraria a Constituição ucraniana

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Trump reiterou que "as nações europeias vão suportar grande parte do peso"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira na Casa Branca, no início de sua reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e vários líderes europeus, que é necessário falar de “possíveis trocas” de território na Ucrânia, em referência às exigências apresentadas pela Rússia para alcançar a paz. “Devemos discutir as possíveis trocas de território, considerando a linha de contato atual. Isso significa a zona de guerra, as linhas de guerra que são bastante óbvias e, de fato, muito tristes”, disse Trump. A troca de territórios, uma proposta apresentada pelo presidente russo, Vladimir Putin, e que significaria que a Ucrânia teria de ceder à Rússia regiões como Donetsk e Lugansk, é um tema que Kiev insistiu em classificar como intolerável e que tecnicamente contraria a Constituição ucraniana.

Por outro lado, Trump insistiu hoje que, durante o encontro que teve com Putin na semana passada, o líder russo “concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia”. “Este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e também vamos debater na mesa. Em essência, sou otimista em acreditar que coletivamente podemos chegar a um acordo que dissuada qualquer agressão futura contra a Ucrânia”, afirmou Trump. Ele reiterou que “as nações europeias vão suportar grande parte do peso” no que diz respeito a futuros deslocamentos militares na Ucrânia para garantir sua segurança e evitar hipotéticas futuras tentativas de invasão russas.

“Vamos ajudá-los e vamos fazer com que (a Ucrânia) seja muito segura”, declarou. “Todos nós obviamente preferiríamos um cessar-fogo imediato enquanto trabalhamos por uma paz duradoura, e talvez algo assim pudesse acontecer neste momento, mas não está acontecendo”, acrescentou Trump, que após sua reunião com Putin na semana passada descartou por enquanto a possibilidade de um cessar-fogo preventivo. O presidente americano disse que telefonaria para Putin após as reuniões de hoje e se mostrou otimista em relação à possibilidade de que possa ser realizada um encontro entre ele, Zelensky e Putin para chegar a um acordo de paz.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O próprio Zelensky declarou hoje, na Casa Branca, que os ucranianos estão “preparados para uma cúpula trilateral”. Também compareceram à Casa Branca vários líderes europeus para mostrar apoio incondicional à postura da Ucrânia. São eles o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, os presidentes de França e Finlândia, Emmanuel Macron e Alexander Stubb, os premiês de Reino Unido e Itália, Keir Starmer e Giorgia Meloni, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias