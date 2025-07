Trump diz que ‘existe uma chance de 50%’ de fechar acordos comerciais com a UE

Além disso, presidente americano mencionou sua próxima visita ao Reino Unido, onde se reunirá com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, caso um entendimento seja alcançado com a União Europeia, o bloco pode ser solicitado a diminuir suas tarifas. Segundo ele, os europeus estão bastante interessados em formalizar um acordo com os EUA, e a probabilidade de isso ocorrer é de cerca de 50%. Além disso, Trump mencionou sua próxima visita ao Reino Unido, onde se reunirá com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O foco do encontro será a negociação de um acordo comercial entre os dois países.

“Existe uma chance de 50% de fechar um acordo com a UE. Eles europeus têm uma boa chance de fechar um acordo”, ponderou.

“Eu e o primeiro-ministro Starmer nos damos muito bem, vamos celebrar possível acordo. Não há muita margem de manobra sobre o aço e alumínio no acordo com Reino Unido. Se eu cortar as tarifas dos metais em um, terei que cortar em todos”, defendeu.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias