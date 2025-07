Ataque a tiros em universidade no Novo México deixa um morto e um ferido

Atirador se encontra foragido, o que gera preocupação entre alunos e funcionários; campus central da universidade foi fechado

Um ataque a tiros na manhã desta sexta-feira (25) resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida no campus da Universidade do Novo México (UNM), nos Estados Unidos. O incidente aconteceu em uma residência estudantil, onde uma das vítimas foi declarada morta no local. A outra pessoa atingida não apresenta risco de vida, segundo informações da universidade.

Após o ocorrido, o atirador se encontra foragido, o que gerou preocupação entre alunos e funcionários. Em resposta à situação, a UNM decidiu fechar o campus central como uma medida de segurança. A instituição orientou todos a se manterem em locais seguros até que a situação seja controlada.

As autoridades locais estão mobilizadas e agentes de segurança foram enviados ao campus para investigar o ataque. A universidade está trabalhando em conjunto com as forças de segurança para apurar os detalhes do incidente e garantir a segurança da comunidade acadêmica.

A UNM ainda não divulgou informações adicionais sobre o atirador ou as circunstâncias que levaram ao ataque. A situação continua em desenvolvimento, e a universidade promete manter a comunidade informada sobre quaisquer atualizações relevantes.

