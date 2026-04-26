Trump diz que ‘incidente nunca teria acontecido’ se o evento fosse no salão em construção na Casa Branca

No sábado (25), um homem armado tentou invadir um jantar à imprensa que estava sendo realizado no hotel Washington Hilton, poucas quadras da residência oficial do presidente

Reprodução/Youtube Presidente Donald Trump em pronunciamento após ataque a tiros em jantar



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aproveitou, neste domingo (26), o incidente ocorrido no sábado (25) no jantar anual da imprensa em Washington para justificar seu questionado projeto de construir um enorme salão de baile na Casa Branca, chamado de complexo ultrassecreto para uso militar, cujo futuro está sendo decidido nos tribunais.

Os disparos ocorreram na noite de sábado, quando agentes do Serviço Secreto detiveram o homem armado que tentou invadir o evento que estava sendo realizado no hotel Washington Hilton, ao qual compareciam o presidente, a primeira-dama, membros do governo e centenas de jornalistas.

“Este incidente nunca teria acontecido no salão de baile ultrassecreto de uso militar que está atualmente em construção na Casa Branca”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

O orçamento da construção passou dos iniciais US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 trilhão) para agora estimados 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2,1 tri), este salão se tornou um projeto pessoal para Trump durante seu segundo mandato e é financiado por doações privadas, segundo Washington.

Em outubro de 2025, ele mandou demolir uma ala inteira da Casa Branca para construir este espaço, pensado para receber até mil pessoas em recepções e jantares de gala, cuja construção foi suspensa por um juiz federal.

Porém, a comparação que o presidente fez é enganosa, já que a gala de sábado não era um evento oficial, e sim privado.

No dia 30 de março, Trump deu uma declaração sem maiores informações sobre o desenrolar da construção do local. “Os militares estão construindo um enorme complexo sob o salão de baile, e está em obras, e está indo muito bem, então estamos adiantados no cronograma. (…) O salão de festas essencialmente se transforma em um abrigo para o que está sendo construído embaixo”, disse aos jornalistas a bordo do Air Force One.

O jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca ficava a poucas quadras ao norte da própria Casa Branca, no hotel onde acontece há décadas.

Trump já havia mencionado o salão de baile na Casa Branca durante uma coletiva de imprensa no sábado a noite após o ocorrido, e muitos de seus aliados políticos manifestaram seu apoio à construção.

A rua em frente ao hotel Washington Hilton também foi cenário da tentativa de assassinato em 1981, contra o ex-presidente Ronald Reagan.

*Com informações da AFP