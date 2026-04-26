Trump diz que Irã pode ligar se quiser conversar, enquanto enviado iraniano retorna ao Paquistão

As esperanças de reavivar os esforços de paz haviam diminuído depois que o presidente cancelou uma visita a Islamabad de seus enviados

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Presidente Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou neste domingo (26) que o Irã poderia ligar caso desejasse negociar o fim da guerra iniciada pelos EUA e Israel, enquanto o ministro das Relações Exteriores iraniano retornava ao Paquistão para conversas, apesar da ausência de seus homólogos norte-americanos.

As esperanças de reavivar os esforços de paz haviam diminuído depois que Trump cancelou uma visita a Islamabad de seus enviados, Steve Witkoff e Jared Kushner, mesmo com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, continuando a transitar entre os países mediadores.

“Se eles quiserem conversar, podem vir até nós ou podem nos ligar. Sabe, temos um telefone. Temos linhas seguras e confiáveis”, disse Trump em entrevista ao programa “The Sunday Briefing” da Fox News.

“Eles sabem o que precisa constar no acordo. É muito simples: eles não podem ter armas nucleares, caso contrário não há motivo para se reunirem”, disse Trump.

O Irã há muito exige que Washington reconheça seu direito de enriquecer urânio, algo que Teerã afirma buscar apenas para fins pacíficos, mas que as potências ocidentais e Israel dizem ter como objetivo a construção de armas nucleares.

Embora um cessar-fogo tenha interrompido os combates em grande escala no conflito, que começou com ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, nenhum acordo foi alcançado sobre os termos para encerrar uma guerra que matou milhares de pessoas, elevou os preços do petróleo, alimentou a inflação e obscureceu as perspectivas de crescimento global.

Teerã fechou em grande parte o Estreito de Ormuz, que normalmente transporta um quinto das remessas globais de petróleo, enquanto Washington impôs um bloqueio aos portos iranianos.

Após manter conversas no Paquistão, Araqchi viajou para Omã – outro mediador na guerra – onde se encontrou com o líder do país, Haitham bin Tariq al-Said, no domingo.

Eles discutiram a segurança no estreito e Araqchi defendeu uma estrutura de segurança regional livre de interferências externas, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

Estreito de Ormuz

Araqchi retornou posteriormente a Islamabad, informou a mídia estatal iraniana. Fontes do governo paquistanês disseram que ele manteria conversas com a liderança do país antes de seguir para Moscou.

A agência de notícias semioficial iraniana Tasnim informou que as conversas de Araqchi com autoridades paquistanesas incluiriam “a implementação de um novo regime jurídico sobre o Estreito de Ormuz, o recebimento de indenizações, a garantia de que não haverá novas agressões militares por parte de belicistas e o levantamento do bloqueio naval”.

Segundo o relatório, as conversas não teriam relação com o programa nuclear do Irã.

Em um discurso na Flórida, antes de ser retirado às pressas do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca em Washington, quando um homem abriu fogo nas proximidades, Trump disse que cancelou a visita de seus enviados devido ao excesso de viagens e despesas para o que considerou uma oferta iraniana inadequada.

O Irã “ofereceu muito, mas não o suficiente”, disse Trump.

Uma rodada anterior de negociações em Islamabad – na qual o vice-presidente JD Vance liderou a delegação dos EUA em oposição ao presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf – terminou sem acordo.

Após o cancelamento da última viagem diplomática, dois aviões C-17 da Força Aérea dos EUA, transportando pessoal de segurança, equipamentos e veículos usados ​​para proteger autoridades norte-americanas, deixaram o Paquistão, disseram duas fontes do governo paquistanês à Reuters neste domingo.

Liderança do Irã

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse por telefone ao primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, que Teerã não entraria em “negociações impostas” sob ameaças ou bloqueio, de acordo com um comunicado do governo iraniano.

Ele afirmou que os EUA deveriam primeiro remover os obstáculos, incluindo o bloqueio marítimo, antes que os negociadores pudessem começar a estabelecer as bases para um acordo.

Em uma publicação no Truth Social antes do tiroteio no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, Trump afirmou que havia “tremendas disputas internas e confusão” na liderança do Irã.

Pezeshkian afirmou na semana passada que não havia “linha-dura nem moderados” em Teerã e que o país estava unido em torno de seu líder supremo.

A guerra desestabilizou o Oriente Médio: o Irã atacou seus vizinhos do Golfo e o conflito entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, foi reacendido.

As forças armadas de Israel emitiram novas ordens de retirada para o sul do Líbano no domingo, ordenando que os moradores deixassem sete cidades além da “zona tampão” que ocupavam antes do cessar-fogo, que não conseguiu interromper completamente as hostilidades.