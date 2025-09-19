Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi Jinping

Além do acordo da rede social, presidente americano declara que ‘fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil e a necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia’

Montagem/CHARLY TRIBALLEAU e Ludovic MARIN / AFP Donald Trump anuncia, após ligação com Xi Jinping, progressos nas negociações sobre o aplicativo TikTok, embora não tenha anunciado um acordo



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (19), após uma ligação com o mandatário chinês, Xi Jinping, progressos nas negociações sobre o aplicativo TikTok, embora não tenha anunciado um acordo.

“Fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia e a aprovação do acordo do TikTok”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert