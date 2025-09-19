Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi Jinping

Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi Jinping

Além do acordo da rede social, presidente americano declara que ‘fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil e a necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia’

  • Por Jovem Pan
  • 19/09/2025 11h50 - Atualizado em 19/09/2025 13h04
  • BlueSky
Montagem/CHARLY TRIBALLEAU e Ludovic MARIN / AFP Donald Trump e Xi Jinping montagem Donald Trump anuncia, após ligação com Xi Jinping, progressos nas negociações sobre o aplicativo TikTok, embora não tenha anunciado um acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (19), após uma ligação com o mandatário chinês, Xi Jinping, progressos nas negociações sobre o aplicativo TikTok, embora não tenha anunciado um acordo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“Fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia e a aprovação do acordo do TikTok”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Lula telefonou ao emir do Catar para expressar solidariedade pelo ataque de Israel
União Europeia propõe novo pacote de sanções contra a Rússia focado em combustíveis
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >