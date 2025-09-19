Lula telefonou ao emir do Catar para expressar solidariedade pelo ataque de Israel

A Secom informou que o presidente expressou ao emir ‘preocupação de que a ação comprometa os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns e defendeu a efetivação do Estado palestino’

Ricardo Stuckert/PR Lula convidou Tamim Bin Hamad Al Thani para participar da COP30 em Belém do Pará



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ao emir do Catar, o xeque Tamim Bin Hamad Al Thani, na quinta-feira (18), para expressar solidariedade pelo ataque realizado pelo governo de Israel contra o Catar no último dia 9 de setembro. Em nota enviada na manhã desta sexta, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou que Lula expressou ao emir “preocupação de que a ação comprometa os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns e defendeu a efetivação do Estado palestino, em paz e segurança ao lado do Estado de Israel, como solução para o conflito”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“O Emir do Catar agradeceu as manifestações do Brasil em repúdio ao ataque e saudou os resultados da Cúpula de Emergência de Países Árabes e Islâmicos convocada em 15 de setembro, que resultou em declaração de apoio ao Catar”, disse a Secom. Lula também aproveitou a ligação para convidar o emir para participar da COP30 em Belém do Pará, em novembro deste ano. Agradeceu, ainda, ao Catar por sediar a primeira Reunião de Líderes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no contexto da Segunda Cúpula de Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas (ONU) em 3 de novembro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos