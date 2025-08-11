Trump diz que Nvidia não poderá vender chip mais avançado à China

Republicano minimizou a importância de a Nvidia ter obtido novamente uma licença para vender chips de IA na China, que estão sujeitos a controles de segurança nacional

EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINA Trump disse que não fez 'um acordo' para a venda à China do chip mais avançado da Nvidia para o desenvolvimento de IA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Nvidia não poderá vender seu chip de inteligência artificial (IA) mais avançado, o Blackwell, para a China por enquanto, depois de confirmar que obteve uma licença para exportar o H20 em troca de uma participação de 15% das vendas para o governo federal. “Talvez tenhamos que ter outra reunião (com o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang) sobre o Blackwell”, comentou Trump, que apresentou a possibilidade de o governo dos EUA ficar com entre 30% e 50% da receita das vendas desse chip, mais avançado que o H20 que a multinacional agora poderá vender na China.

Trump minimizou a importância de a Nvidia ter obtido novamente uma licença para vender chips de IA na China, que estão sujeitos a controles de segurança nacional, dizendo que esses processadores são “obsoletos, embora ainda tenham um mercado”. “A China já os tem em outra forma, com outro nome, ou eles têm uma combinação dos dois. Basicamente, estão vendendo um chip antigo, do qual a Huawei já tem uma versão semelhante, que faz a mesma coisa”, analisou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesse sentido, Trump disse que não fez “um acordo” para a venda à China do chip mais avançado da Nvidia para o desenvolvimento de IA, o Blackwell, “embora isso seja possível”. “Um chip que ninguém tem no mundo. Que eles não serão capazes de imitar em cinco anos”, afirmou. Na quarta-feira passada, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, concordou com o presidente Donald Trump na Casa Branca em repassar ao governo federal 15% das vendas na China do chip H20, um acordo sem precedentes, que na prática torna o governo dos EUA um parceiro das empresas de tecnologia em suas operações no gigante asiático.

Dois dias depois que o acordo foi selado na Casa Branca, o Departamento de Comércio começou a emitir licenças de vendas para os famosos chips H20 AI da Nvidia. A AMD também aderiu ao acordo, de acordo com a imprensa americana.

*Com informações da EFE