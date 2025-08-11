Kassab critica Eduardo Bolsonaro por apoio a tarifas dos EUA e classifica atitude como ‘totalmente inadequada’

Atualmente residindo nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tem tentado influenciar tanto o Judiciário quanto o governo brasileiro em relação ao processo que envolve seu pai, Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo Durante uma entrevista ao Canal Livre, Kassab classificou essa atitude como "totalmente inadequada" e afirmou que Eduardo está se alinhando a interesses que não favorecem o Brasil



Gilberto Kassab, líder nacional do PSD, fez duras críticas ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por seu apoio às tarifas de 50% que os Estados Unidos impuseram sobre produtos brasileiros. Durante uma entrevista ao Canal Livre, Kassab classificou essa atitude como “totalmente inadequada” e afirmou que Eduardo está se alinhando a interesses que não favorecem o Brasil. Atualmente residindo nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tem tentado influenciar tanto o Judiciário quanto o governo brasileiro em relação ao processo que envolve seu pai, Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado. Kassab também se manifestou contra o uso da Lei Magnitsky para pressionar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e expressou sua preocupação com possíveis represálias dos EUA em decorrência da prisão domiciliar de Bolsonaro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente do PSD comentou que, apesar de haver justificativas técnicas para a imposição de uma tornozeleira eletrônica ao ex-presidente, o clima político atual pode não ser o mais propício para essa medida. Kassab também criticou a ocupação da mesa da Câmara por deputados da oposição, afirmando que essa situação afasta a sociedade do debate político. Sobre as eleições de 2026, Kassab destacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um potencial candidato de centro-direita. Ele elogiou a avaliação positiva de Tarcísio em seu estado e mencionou que, se o cenário político for favorável, ele pode se lançar na corrida presidencial. Além disso, Kassab citou outros governadores como possíveis representantes do PSD, mas deixou claro que não haveria objeções em apoiar Tarcísio, caso ele decida concorrer.

*Reportagem produzida com auxílio de IA