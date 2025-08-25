Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que se encontrará com Kim Jong-un ‘algum dia’

Trump diz que se encontrará com Kim Jong-un ‘algum dia’

Presidente americano falava com repórteres na Casa Branca quando foi questionado se encontraria o líder norte-coreano novamente, antes da visita do novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 13h55
  • BlueSky
EFE/EPA/ANNABELLE GORDON/PISCINA Donald Trump "Nós nos encontraremos em algum momento", acrescentou Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que “em algum momento” se encontrará com Kim Jong-un, o líder norte-coreano com quem teve várias reuniões presenciais em seu primeiro mandato. “Algum dia eu o verei”, disse Trump a repórteres quando questionado se encontraria Kim novamente, antes da visita do novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, à Casa Branca. “Nós nos encontraremos em algum momento”, acrescentou.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

Leia também

ONU reitera que jornalistas e hospitais não devem ser alvos militares após bombardeio de Israel em Gaza
Associação da Imprensa Estrangeira exige explicações de Israel pelas mortes de jornalistas em Gaza
Irã discute com a Rússia seu programa nuclear antes de reunião com europeus
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >