Trump diz que se encontrará com Kim Jong-un ‘algum dia’
Presidente americano falava com repórteres na Casa Branca quando foi questionado se encontraria o líder norte-coreano novamente, antes da visita do novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung
EFE/EPA/ANNABELLE GORDON/PISCINA"Nós nos encontraremos em algum momento", acrescentou Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (25) que “em algum momento” se encontrará com Kim Jong-un, o líder norte-coreano com quem teve várias reuniões presenciais em seu primeiro mandato. “Algum dia eu o verei”, disse Trump a repórteres quando questionado se encontraria Kim novamente, antes da visita do novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, à Casa Branca. “Nós nos encontraremos em algum momento”, acrescentou.
*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.