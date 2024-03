Trump comemora decisão de Suprema Corte: ‘Grande vitória para os EUA’

Resultado vem na véspera da ‘Superterça’, quando 15 estados celebram primárias para as eleições presidenciais de novembro

Alon Skuy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Candidato presidencial republicano, o ex-presidente Donald Trump fala na biblioteca de Mar-a-Lago em 4 de março de 2024 em Palm Beach, Flórida. A Suprema Corte dos EUA decidiu por unanimidade que Trump pode aparecer nas eleições presidenciais deste ano em todos os estados



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira, 4, a decisão da Suprema Corte que permite que ele participe das eleições, marcadas para novembro deste ano. “GRANDE VITÓRIA PARA OS ESTADOS UNIDOS!!!”, escreveu o ex-presidente, favorito para a nomeação republicana nas eleições presidenciais de novembro, em sua rede social, Truth Social. A decisão da Suprema Corte rejeita a tentativa de retirá-lo das primárias republicanas no estado do Colorado, por supostamente ter participado de uma insurreição. Esse resultado positivo para Trump vem na véspera da “Superterça”, quando 15 estados, incluindo o Colorado, celebram primárias para as presidenciais de novembro, nas quais provavelmente se repetirá o duelo entre Trump e o democrata Joe Biden.

Os nove juízes tiveram que responder a uma pergunta: o nome de Trump pode aparecer nas cédulas das primárias presidenciais republicanas no estado do Colorado devido ao seu suposto papel no ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021? Por unanimidade, o tribunal, de maioria conservadora, decidiu que “a decisão da Suprema Corte do Colorado não se sustenta”, o que significa que Trump, de 77 anos, o favorito para a indicação republicana, pode aparecer nas cédulas de este estado. “Todos os nove membros do tribunal concordam com esse resultado”, acrescentaram.

A Suprema Corte do Colorado, citando a 14ª Emenda à Constituição, decidiu em dezembro que Trump deveria ser excluído da votação devido ao seu suposto papel no ataque ao Congresso em 6 de janeiro de 2021, quando seus apoiadores tentaram impedir a certificação da vitória eleitoral de Biden. A seção 3 da 14ª Emenda proíbe qualquer pessoa de ocupar cargos públicos se tiver participado de uma “insurreição ou rebelião” após se comprometer a defender a Carta Magna. Mas durante duas horas de discussões em fevereiro, tanto os juízes conservadores como os liberais expressaram preocupação com o fato de os estados poderem decidir individualmente quais os candidatos deveriam aparecer nas eleições presidenciais de novembro deste ano.

*Com informações da AFP