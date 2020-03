Trump e Bolsonaro conversam sobre Venezuela e acordos bilaterais em jantar na Flórida

EFE Um integrante do governo norte-americano contou que o local foi escolhido porque o líder brasileiro já estaria na Flórida no período



Donald Trump recebeu Jair Bolsonaro para um jantar neste sábado (7) em Mar-a-Lago, seu clube privado em Palm Beach, na Flórida. No encontro, Trump disse que os dois países têm “uma relação muito boa”.

Um integrante do governo norte-americano contou que o local foi escolhido porque o líder brasileiro já estaria na Flórida no período. Os dois falaram brevemente a repórteres antes do jantar. “Nós sempre ajudamos o Brasil”, afirmou Trump após saudar Bolsonaro.

Em comunicado conjunto divulgado pela Casa Branca após o encontro, ambos declararam que discutiram Venezuela e comércio e “reafirmaram a aliança estratégica” bilateral.

Na Venezuela, os EUA têm tentado retirar o presidente Nicolás Maduro do poder há mais de um ano, sem sucesso. A nota afirmou que os líderes “reiteraram o apoio dos países à democracia na região, incluindo o presidente interino, Juan Guaidó, e a Assembleia Nacional venezuelana democraticamente eleita, no momento em que eles trabalham para restaurar a ordem constitucional na Venezuela”.

Eles também discutiram um possível acordo comercial e “instruíram suas autoridades de comércio a aprofundar as conversas por um pacote de acordo bilateral neste ano”, diz o texto. Trump reafirmou seu apoio a que o Brasil “comece o processo de entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”.

Outro ponto da conversa foi a “Iniciativa do Trilhão de Árvores”, que busca proteger um trilhão de árvores pelo mundo até 2050. Também participaram do jantar o assessor de segurança nacional Robert O’Brian, a filha do presidente Ivanka Trump e o marido dela, Jared Kushner, que atuam ambos como assessores seniores.

No ano passado, Trump recebeu Bolsonaro na Casa Branca. O líder brasileiro, que tomou posse em 2019, frequentemente expressa admiração pelo presidente norte-americano.

