Trump e Kamala Harris focam em política tributária antes do debate da próxima semana nos EUA

Candidata democrata divulgou um plano durante uma visita de campanha a New Hampshire na quarta-feira (4), enquanto o republicano fez um discurso no Clube Econômico de Nova York nesta quinta-feira (5)

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Trump e Harris, no entanto, possuem planos bem divergentes para a economia norte-americana



Os candidatos a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, debaterão pela primeira vez na próxima semana. Às vésperas do encontro, os dois têm focado a agenda nos planos de política tributária. A vice-presidente dos EUA e candidata democrata divulgou um plano tributário para pequenas empresas durante uma visita de campanha a New Hampshire na quarta-feira (4), enquanto o republicano fez um discurso no Clube Econômico de Nova York nesta quinta-feira (5).

Trump e Harris, no entanto, possuem planos bem divergentes para a economia norte-americana. O ex-presidente dos EUA quer repetir uma das medidas de seu primeiro mandato e defende a ideia de reduzir a taxa de imposto corporativo de 21% para 15%, o que é respeitado pelas empresas. O republicano também propõe a isenção de impostos sobre gorjetas e renda da Previdência Social. Segundo economistas, os projetos econômicos de Trump de impor tarifas sobre importações podem piorar a inflação, por mais que o republicano esteja prometendo cortar custos.

Na mão contrária, Harris pede o aumento da taxa de imposto corporativo para 28% e a expansão das deduções fiscais vinculadas às despesas de abertura de um negócio. A vice-presidente e candidata democrata também projeta uma meta de 25 milhões de solicitações para a formação de novas empresas nos próximos quatro anos.

*Com informações do Estadão Conteúdo e agências internacionais

Publicado por Fernando Keller