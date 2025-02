Trump e Macron se encontram e falam que fim da guerra na Ucrânia pode acontecer em semanas

Para o líder americano, sem um acordo, o conflito iniciado há três anos ‘poderia levar à Terceira Guerra Mundial’; Líder francês sugeriu que um possível acordo poderia facilitar um encontro entre Putin e o presidente ucraniano, Zelensky

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Presidente Donald Trump e o presidente francês Emmanuel Macron apertam as mãos na conclusão de uma coletiva de imprensa conjunta na Sala Leste



O presidente francês, Emmanuel Macron, revelou que teve um diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre questões econômicas durante uma reunião na Casa Branca. Antes de se reunirem, o líder norte-americano falou com os jornalistas e disse que o conflito, que completou três anos nesta segunda-feira (24) pode “terminar em questão de semanas, se nós formos inteligentes”, mas que, caso isso não aconteça, “continuaremos a perder essas pessoas jovens e lindas”. Para o líder americano, sem um acordo, o conflito iniciado em fevereiro de 2022 “poderia levar à Terceira Guerra Mundial”. Na reunião com Trump, Macron enfatizou a importância de estabelecer uma “competição justa e imparcial” entre as indústrias, ressaltando a interdependência das economias americana e europeia.

Em relação ao conflito na Ucrânia, Macron observou que a nova administração nos EUA oferece um cenário renovado para as negociações. Ele acredita que é essencial reiniciar o diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, e mencionou que existem oportunidades para isso. O líder francês sugeriu que um possível acordo envolvendo minerais com a Ucrânia poderia facilitar um encontro entre Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Além disso, Macron informou que Trump confirmou a realização de uma reunião “em breve” com Zelensky, o que pode ser um passo importante nas discussões sobre a situação na região. Essas conversas refletem a intenção de ambos os líderes de fortalecer as relações entre os países e abordar questões críticas que afetam a segurança e a economia global.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA