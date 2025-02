Zelensky se diz otimista com fim da guerra: ‘Espero que acabe até o final do ano’

Presidente ucraniano criticou a abordagem dos Estados Unidos de dialogar diretamente com a Rússia sem a inclusão de aliados europeus nas discussões

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participa de uma reunião com os líderes do G7 por meio de videoconferência em Kiev, para marcar o terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou otimismo em relação à possibilidade de encerrar o conflito com a Rússia ainda em 2025. Em uma coletiva de imprensa realizada em Kiev, ele declarou que a expectativa é de que a guerra possa ser finalizada neste ano, ressaltando a importância de uma solução que envolva tanto a Ucrânia quanto as nações europeias. Durante sua fala, Zelensky criticou a abordagem dos Estados Unidos de dialogar diretamente com a Rússia sem a inclusão de aliados europeus nas discussões. Para ele, a paz deve ser conquistada por meio da força e da união entre os países envolvidos. Essa postura reflete a necessidade de um consenso mais amplo para alcançar um acordo duradouro.

Além disso, o presidente ucraniano reafirmou o desejo da Ucrânia de se integrar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele argumentou que a adesão à aliança militar proporcionaria garantias de segurança fundamentais para o país. Atualmente, a Ucrânia já possui 28 acordos bilaterais de segurança com diversas nações parceiras. Zelensky continua a buscar apoio internacional para fortalecer a posição da Ucrânia no cenário global, enfatizando que a colaboração com os aliados é crucial para enfrentar a agressão russa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA