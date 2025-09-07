Trump é vaiado por espectadores na final do US Open

Rosto do presidente americano apareceu nos telões da quadra central de Nova York, gerando manifestações dos espectadores

Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP Um telão exibe o presidente dos EUA, Donald Trump (C), durante a final de simples masculino de tênis entre o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, no último dia do torneio de tênis US Open, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, na cidade de Nova York



O presidente americano, Donald Trump, foi alvo, neste domingo (7), de vaias breves de espectadores na final do US Open de tênis entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, constatou um jornalista. Quando Alcaraz tinha acabado de vencer o primeiro set por 6-2, o rosto do presidente americano apareceu nos telões da quadra central de Nova York, provocando uma série de vaias e alguns aplausos.

A final deste torneio de Grand Slam, o último da temporada, começou com mais de meia hora de atraso devido às medidas de segurança adicionais para o público, aplicadas pela presença de Trump. A partida, prevista para começar às 14h locais (15h de Brasília), acabou se iniciando às 14h48, quando a quadra central de Nova York estava ocupada por cerca de três quartos de sua capacidade. Em um dia chuvoso em Nova York, as medidas de segurança foram sensivelmente reforçadas neste domingo, em comparação com os 14 dias anteriores do evento.

*Com informações da AFP