Presidente da Ucrânia planejava se encontrar com o republicano no início de junho durante a cúpula do G7 no Canadá, mas líder americano saiu antes da chegada do ucraniano devido à crise no Oriente Médio

Handout / Ukrainian Presidential Press-Service / AFP Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e presidente dos EUA, Donald Trump na Casa Branca, em Washington, DC, EUA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reunirão nesta quarta-feira (25) após o encontro principal entre os líderes da Otan em Haia, segundo confirmou hoje o primeiro-ministro em exercício da Holanda, Dick Schoof. Em declarações à imprensa, Schoof respondeu a uma pergunta sobre se esperava uma reunião bilateral entre os dois líderes hoje em Haia, e o holandês garantiu que os dois “se encontrarão hoje e terão uma reunião ainda hoje”, presumivelmente ao final do encontro programado de duas horas e meia entre os chefes de Estado e de governo dos países-membros da Otan.

Zelensky terá um papel menos proeminente durante a cúpula da Otan em Haia, em comparação com as recentes reuniões de alto nível com líderes aliados, o que se deve principalmente à sua relação, às vezes difícil, com Trump, especialmente após o desentendimento público que tiveram na Casa Branca no início deste ano. No entanto, Trump e Zelensky já se encontraram ontem à noite durante um jantar oferecido no palácio real da Holanda pelo rei Willem-Alexander e pela rainha Máxima, embora não tenha sido revelado se os dois conversaram, já que estavam sentados em mesas diferentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se o encontro ocorrer hoje, será a primeira vez que os dois líderes se encontrarão bilateralmente desde o funeral do papa Francisco na Itália, no final de abril, um encontro que, segundo ambas as partes, correu “bem”, ao contrário da visita de Zelensky a Washington no início do ano. Zelensky pretendia ter se encontrado com Trump na cúpula do G7 no Canadá, em meados deste mês, mas o presidente americano saiu antes da chegada do líder ucraniano devido à crise no Oriente Médio.

*Com informações da EFE