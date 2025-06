Trump critica posição da Espanha sobre gastos de 5% do PIB com defesa antes de cúpula da Otan

Republicano também argumentou que os recursos são aplicados em infraestrutura europeia, o que não beneficia diretamente os EUA

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Trump publicou um gráfico que mostra que os americanos gastaram US$ 967,7 bilhões com defesa



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a Espanha por não concordar com o aumento de gastos com defesa no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em declaração a bordo do avião presidencial enquanto se dirigia para a Holanda, onde ocorre nesta terça-feira (24) e na quarta-feira (25) a reunião de cúpula da entidade. “Eles aliados da Otan estão tendo um problema com a Espanha… sempre tem um problema com a Espanha, porque a Espanha não está concordando, o que é muito injusto com os demais, sinceramente”, afirmou Trump, ao ser questionado sobre a proposta de elevar os gastos militares para 5% do PIB entre os países-membros.

Segundo o presidente, a demanda por mais investimentos em defesa partiu dele próprio. “Fui eu quem disse que é isso que eles deveriam pagar, como você sabe”, afirmou, ressaltando, no entanto, que os Estados Unidos não devem arcar com mais do que os demais aliados. “Devemos pagar o que todos os outros pagam. Veja, eles estão na Europa, nós não estamos.”

Trump também argumentou que os recursos são aplicados em infraestrutura europeia, o que não beneficia diretamente os EUA. “Muito desse dinheiro vai para reconstruir pontes e estradas… nós EUA não temos estradas na Europa, não temos pontes na Europa”, disse.

Pouco antes do fechamento deste texto, em publicação na Truth Social, Trump publicou um gráfico que mostra que os americanos gastaram US$ 967,7 bilhões com defesa, ainda abaixo da meta de 5% do PIB que deve ser discutida pela Otan, enquanto a Espanha investiu US$ 21,3 bilhões no setor no ano. “Estamos quase em US$ 1 trilhão. Isso é inacreditável. Vamos discutir isso em breve com os membros da Otan”, escreveu o republicano.

