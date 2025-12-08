Trump emite decreto para proibir estados de regulamentar IA
O republicano alega que ‘deve haver um único manual para continuar liderando inteligência artificial’, uma vez que atividade é vital para o ‘domínio mundial dos Estados Unidos’
JIM WATSON / AFP"Deve haver um único manual se quisermos continuar liderando em inteligência artificial", publicou em sua rede Truth Social.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (8) que emitirá um decreto para retirar dos estados o direito de regulamentar a crescente indústria da inteligência artificial (IA), pois, segundo ele, esta é uma atividade vital para o domínio mundial dos Estados Unidos.
Os esforços de Trump para controlar o desenvolvimento da IA enfrentam intensa oposição política e jurídica.
*Com AFP
