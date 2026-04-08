Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, os Estados Unidos também registraram um aumento no tráfego no Estreito de Ormuz nesta quarta

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump enviará vice-presidente ao Paquistão para negociar com o Irã no sábado. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta quarta-feira (8), o presidente está enviando sua equipe de negociação com o Irã, liderada por JD Vance, ao Paquistão, e a primeira rodada de negociações ocorrerá no próximo dia 11.

Trump “enviará sua equipe de negociação, liderada pelo vice-presidente dos EUA, JD Vance, pelo enviado especial, (Steve) Witkoff, e por (Jared) Kushner, a Islamabad para conversas neste fim de semana”, disse.

Ela também disse que os Estados Unidos registraram um aumento no tráfego no Estreito de Ormuz nesta quarta. Leavitt confirmou a um repórter que os EUA mantiveram diálogo de ‘alto nível’ com a China sobre o Irã, e que Trump respeita muito Xi Jinping, o presidente do país asiático.

Os dois países declararam vitória após concordarem com um cessar-fogo de duas semanas que deverá permitir a reabertura do Estreito de Ormuz, mas que, segundo Israel, não se aplicará ao Líbano.

Leavitt negou que os Estados Unidos tenham aceitado a proposta de dez pontos enviada pelo Irã, e que sim foi outra proposta que incluia 15 pontos dos americanos que foi aprovada.

“Uma vitória total e completa. 100%. Sem dúvida”, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, à AFP por telefone, logo após o anúncio. Ele também afirmou que a questão do urânio iraniano, que os países ocidentais alegam poder ser usado para fabricar armas nucleares, seria “perfeitamente resolvida”.

“O Irã alcançou uma grande vitória”, declarou o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, afirmando que “o inimigo sofreu uma derrota inegável, histórica e esmagadora”.

Negociações

As autoridades iranianas confirmaram negociações com representantes de Washington a partir de sexta-feira no Paquistão, que tem desempenhado um papel fundamental como mediador.

Mas em Teerã, os iranianos têm dúvidas sobre o futuro. “Meus amigos mais próximos e eu estamos um pouco confusos. Para que serviu tudo isso? Atacaram instalações nucleares e de mísseis para ganhar tempo, mas, na realidade, nada mudou para o povo do Irã”, disse à AFP um corretor da bolsa de 30 anos.

“A República Islâmica agora se sente vitoriosa, e não acho que isso dará muitas opções aos americanos nas negociações”, acrescentou.

Trump exige abertura “total” de Ormuz

O conflito começou em 28 de fevereiro com a ofensiva conjunta israelense-americana contra o Irã, que, em seu primeiro dia, resultou no assassinato do líder supremo Ali Khamenei. No mesmo dia, Trump pediu a queda da República Islâmica, posição que posteriormente abandonou.

Em 2 de março, o conflito se espalhou para o Líbano, onde o exército israelense luta contra o movimento pró-iraniano Hezbollah, apoiado por Teerã.

“A prioridade imediata do presidente é a reabertura do estreito sem quaisquer limitações, seja na forma de pedágios ou de outra forma”, disse Leavitt.

Questionada sobre quem controlava atualmente o Estreito de Ormuz, Leavitt se recusou a responder.

O Estreito de Ormuz é um dos pontos de estrangulamento marítimo estrategicamente mais importantes do mundo, com cerca de 20% dos fluxos de petróleo bruto e gás natural liquefeito do mundo passando por ele.

Em meio às negociações de cessar-fogo com os EUA e Israel, Teerã tem procurado formalizar esse controle propondo taxas ou pedágios sobre as embarcações que passam pelo Estreito, e Trump sugeriu nesta quarta-feira que os EUA e o Irã poderiam cobrar pedágios em uma joint venture.

O presidente americano exigiu que o acordo garantisse a abertura “total, imediata e segura” do Estreito de Ormuz, vital para o fornecimento global de hidrocarbonetos, e anunciou na Truth Social que as negociações estão “muito avançadas” para uma paz duradoura.

*Com informações da AFP e Reuters