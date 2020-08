Trump dispara contra democratas: ‘Estão usando a Covid-19 para roubar as eleições’

O presidente também apontou que a base dos democratas não gosta de Joe Biden, ao contrário do que ocorre com ele e os eleitores republicanos

EFE/EPA/KEVIN DIETSCH Donald Trump é presidente dos Estados Unidos



Donald Trump está preocupado com as ações de seu rival Joe Biden na corrida presidencial. Em busca de sua reeleição, o presidente dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira, 24, na Carolina do Norte, que “os democratas tentam roubar as eleições presidenciais dos republicanos”, “inclusive com a Covid-19” pois “querem enviar 80 milhões de votos pelos correios, será uma grande fraude”. Trump apontou que os governadores democratas “gostam de fechar seus Estados por causa das eleições” para prejudicar as perspectivas de eleição do republicano na disputa à Casa Branca em 3 de novembro. “Mas nos fechamos os Estados, pois se não ocorresse teríamos milhões de mortos nos EUA”, destacou.

O presidente apontou que a base dos democratas não gosta de Joe Biden, ao contrário do que ocorre com ele e os eleitores republicanos. Ainda segundo o presidente americano, por 25 anos a China “tomou entre US$ 200 bilhões a US$ 550 bilhões dos EUA.” Ele ressaltou que o país oriental “dominará nosso país se este rapaz for eleito”, comentou, referindo-se ao candidato democrata Joe Biden.

O presidente dos EUA afirmou ainda que, se os democratas vencerem as eleições à Casa Branca neste ano “vão elevar impostos e regulações” no país. “No segundo mandato, vamos fazer muito mais e vamos criar 10 milhões de empregos”, declarou. Donald Trump fez os comentários depois de ter escolhido como candidato republicano para as eleições de 3 de novembro. Ele terá como vice em sua chapa o atual vice-presidente Mike Pence. “Esta é a eleição mais importante da história do nosso país”, completou Trump.

*Com informações do Estadão Conteúdo