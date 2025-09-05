Trump faz críticas ao governo Lula e afirma que Brasil ‘está indo muito mal’

Em entrevista na Casa Branca, presidente dos EUA diz que está ‘muito chateado’ com a nação brasileira

EFE/EPA/FRANCIS CHUNG Donald Trump afirma que o Brasil 'mudou radicalmente' e se tornou uma 'esquerda radical'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta sexta-feira (5) o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante entrevista na Casa Branca, o mandatário americano afirmou que o Brasil “mudou radicalmente” e se tornou uma “esquerda radical”. Ainda segundo Trump, isso estaria prejudicando a nação brasileira.

“Estamos muito chateados com o Brasil. Nós os tarifamos muito alto por causa do fato de que eles estão fazendo algo muito infeliz. Eu amo o povo do Brasil. Temos um ótimo relacionamento com o povo do Brasil, mas o governo do Brasil mudou radicalmente. Foi muito para a esquerda, foi radicalmente para a esquerda, e isso está prejudicando muito o Brasil. Eles estão indo muito mal”, disse Trump.