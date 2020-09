EUA: Trump garante 150 milhões de testes rápidos nas próximas semanas

O presidente dos Estados Unidos disse que, até o momento, 100 milhões de exames para a doença já foram responsabilizados

Kevin Dietsch/EFE Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou nesta segunda-feira, 28, que irá colocar em prática um plano que prevê a distribuição de 150 milhões de testes para diagnóstico do novo coronavírus em todo o país. De acordo com o mandatário republicano, que tenta a reeleição neste ano, mais de 100 milhões de exames para a Covid-19 já foram conduzidos desde o começo da pandemia. “Em um período curto de tempo, meu governo construiu o sistema de testagem mais avanço do mundo, como nunca houve antes. No início da pandemia, não havia teste para o vírus da China”, disse, durante pronunciamento no jardim da Casa Branca.

A iniciativa pode ajudar Trump na busca pela reeleição. O líder norte-americano busca o seu segundo mandato e tem como adversário o democrata Joe Biden. Nesta segunda-feira, inclusive, ambos farão o seu primeiro debate para as eleições que estão marcadas para o dia 3 de novembro.