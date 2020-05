Trump diz que está tomando hidroxicloroquina ‘há algumas semanas’

Tasos Katopodis/EFE Donald Trump revelou que está tomando hidroxicloroquina



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que está tomando hidroxicloroquina “há algumas semanas”. Segundo Trump, médicos e trabalhadores da linha de frente na batalha contra a Covid-19 também estão tomando o remédio para se proteger do novo coronavírus.

“Muitas coisas boas saíram da hidroxicloroquina, você ficaria surpreso se soubesse quantas pessoas estão tomando, principalmente os trabalhadores da linha de frente”, afirmou Trump em uma reunião com empresários do ramo alimentício.

“Eu estou tomando. Comecei há algumas semanas. Acho que é bom, ouvi ótimas coisas [sobre o medicamento]. E se não for bom, eu falarei. É usada há 40 anos contra malária, lúpus e outras coisas. Eu tomo, trabalhadores da linha de frente tomam, vários médicos tomam”, disse.

O presidente americano ainda declarou que espera que os cientistas encontrem logo um medicamento específico contra o coronavírus, mas que, por enquanto, as pessoas deveriam ter acesso à cloroquina.

Veja o vídeo abaixo, em inglês:

BREAKING: President Trump reveals he has been taking Hydroxychloroquine for "a couple weeks" pic.twitter.com/6McJNv8pR9 — Breaking911 (@Breaking911) May 18, 2020

Negócios?

Trump é um dos entusiastas da cloroquina no tratamento da Covid-19, apesar de o medicamento ainda não ter a eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Segundo reportagem publicada no início deste mês pelo jornal The New York Times, isso pode ter outras motivações. A publicação apontou que Trump tem uma pequena participação financeira na Sanofi, empresa francesa que é uma das maiores fabricantes do medicamento.

Além disso, uma das acionistas da Sanofi é uma empresa administrada por Ken Fisher, conhecido doador do Partido Republicano.

Brasil

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro também é defensor do remédio. Ele quer que a cloroquina seja utilizada desde o início do tratamento de pacientes da Covid-19 no Sistema Único de Saúde (SUS). A ideia do presidente, inclusive, foi um dos motivos da demissão do ex-ministro da Saúde Nelson Teich na sexta-feira (15).