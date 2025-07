EUA exigem posicionamento de Japão e Austrália em caso de guerra contra a China por Taiwan

Demanda por compromissos mais claros sobre a defesa pegou Tóquio e Canberra de surpresa, uma vez que o governo norte-americano adota uma postura de ‘ambiguidade estratégica’ em relação à ilha

O governo dos Estados Unidos está intensificando a pressão sobre Japão e Austrália para que esclareçam suas posições caso o governo norte-americano e a China entrassem em guerra por Taiwan. Elbridge Colby, subsecretário de Defesa, tem discutido essa questão em encontros com representantes das áreas de Defesa dos dois países, com o objetivo de fortalecer a dissuasão na região do Pacífico.

Os Estados Unidos estão solicitando que seus aliados aumentem os investimentos em Defesa, em resposta às crescentes preocupações relacionadas à China. Contudo, a demanda por compromissos mais claros sobre a defesa de Taiwan pegou Tóquio e Canberra de surpresa, uma vez que os EUA adotam uma postura de “ambiguidade estratégica” em relação à ilha. Em quatro ocasiões, o ex-presidente Joe Biden declarou que os EUA interviriam em defesa de Taiwan, contrariando a política tradicional de ambiguidade estratégica. Por outro lado, Donald Trump, assim como outros presidentes anteriores, evitou esclarecer qual seria sua postura em uma situação de conflito.

O Ministério da Defesa japonês declarou que é “difícil responder a uma pergunta hipotética sobre uma ‘emergência em Taiwan’.” Disse ainda que qualquer resposta “seria implementada de forma individual e específica, de acordo com a Constituição, o direito internacional e as leis e regulamentos domésticos”.

O Pentágono considera essencial que haja resultados concretos em relação ao aumento dos gastos com Defesa por parte dos aliados. A dinâmica de segurança na região do Pacífico está em constante evolução, e os Estados Unidos buscam garantir que seus parceiros estejam preparados para enfrentar os desafios que possam surgir.

