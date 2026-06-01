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Trump indica presidente da Câmara dos Deputados da Flórida para ser embaixador no Brasil

Daniel Perez deve ocupar o cargo que estava vago desde janeiro de 2025

  • Por Jovem Pan
  • 01/06/2026 19h58
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Reprodução/American Legislative Exchange Council Daniel A. Perez Perez é advogado e filho de imigrantes cubanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta segunda-feira (1º) ao Senado americano o nome escolhido para ser o próximo embaixador dos EUA no Brasil. Do deputado estadual da Flórida, Daniel Perez, foi indicado para a vaga, que estava sem representante desde janeiro de 2025, ao fim do governo Joe Biden.

Perez é o atual presidente da Câmara de Representantes da Flórida. Ele foi eleito como representante estadual, cargo equivalente ao de deputado estadual, em 2017, e é advogado e filho de imigrantes cubanos.

Elizabet Bagley ocupava a posição até o fim do governo Biden, e saiu do cargo durante a transição para o governo de Trump. O governo brasileiro também precisa aceitar a indicação. Até agora, quem era responsável pelas relações com o Brasil era Gabriel Escobar, encarregado de negócios.

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