Trump indica presidente da Câmara dos Deputados da Flórida para ser embaixador no Brasil

Daniel Perez deve ocupar o cargo que estava vago desde janeiro de 2025

Reprodução/American Legislative Exchange Council Perez é advogado e filho de imigrantes cubanos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta segunda-feira (1º) ao Senado americano o nome escolhido para ser o próximo embaixador dos EUA no Brasil. Do deputado estadual da Flórida, Daniel Perez, foi indicado para a vaga, que estava sem representante desde janeiro de 2025, ao fim do governo Joe Biden.

Perez é o atual presidente da Câmara de Representantes da Flórida. Ele foi eleito como representante estadual, cargo equivalente ao de deputado estadual, em 2017, e é advogado e filho de imigrantes cubanos.

Elizabet Bagley ocupava a posição até o fim do governo Biden, e saiu do cargo durante a transição para o governo de Trump. O governo brasileiro também precisa aceitar a indicação. Até agora, quem era responsável pelas relações com o Brasil era Gabriel Escobar, encarregado de negócios.