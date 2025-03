Trump isenta tarifas de importação para automóveis do Canadá e México por um mês

‘Vamos dar uma isenção de um mês para os veículos que entrarem sob o T-MEC’, o tratado de livre-comércio da América do Norte, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (5) que as montadoras do Canadá e do México estarão isentas de tarifas de 25% por um período de um mês, desde que cumpram as diretrizes do USMCA, o acordo de livre-comércio entre os três países. As autoridades dos Estados Unidos conversaram com as fabricantes Stellantis, Ford e General Motors. “Vamos dar uma isenção de um mês para os veículos que entrarem sob o T-MEC”, o tratado de livre-comércio da América do Norte, “para que não sofram desvantagens econômicas”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em uma coletiva de imprensa.

Após essa declaração, as ações da General Motors e da Ford apresentaram uma alta significativa. O secretário de Comércio, Howard Lutnick, informou que tarifas recíprocas mais abrangentes começarão a ser aplicadas a partir de 2 de abril. Essa isenção de tarifas é especialmente vantajosa para montadoras como Ford, General Motors e Stellantis, que estão em conformidade com as regras do USMCA.

A Casa Branca também indicou que o presidente dos Estados Unidos está disposto a considerar isenções para outros produtos além dos automóveis. Trump está avaliando a possibilidade de eliminar a tarifa de 10% sobre as importações de energia do Canadá que atendam aos critérios do USMCA. As tarifas têm gerado desafios para os fabricantes de automóveis, que dependem do fluxo comercial entre os Estados Unidos, Canadá e México para suas operações.

As tensões nas relações comerciais podem estar impactando a economia americana, com dados recentes indicando um crescimento modesto na criação de empregos e uma queda nos índices de ações. Embora as montadoras tenham manifestado apoio ao aumento de investimentos nos Estados Unidos, elas buscam maior clareza sobre as políticas tarifárias e as normas de emissões antes de realizarem mudanças significativas em suas operações.

Vale ressaltar que a isenção de tarifas também beneficiaria montadoras estrangeiras que possuem fábricas nos Estados Unidos, como Honda e Toyota, ampliando o impacto positivo da medida no setor automotivo.

