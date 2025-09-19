Trump lança ‘Gold Card’ de residência no valor de US$ 1 milhão e encarece taxa de vistos de trabalho

O objetivo, de acordo com o presidente, é atrair investidores dispostos a gerar empregos nos EUA, reduzir o déficit público e limitar a presença de estrangeiros no mercado de trabalho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (19) duas medidas que mudam as regras de imigração no país. A mais impactante é a criação do chamado “Gold Card”, um visto de residência que poderá ser obtido por estrangeiros que pagarem US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões). No caso de empresas que patrocinarem candidatos, o valor sobe para US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões). Segundo Trump, o objetivo é atrair investidores dispostos a gerar empregos nos EUA.

O novo programa deve substituir o atual EB-5, que concede residência a estrangeiros que criam postos de trabalho no país. O cartão terá uma versão física, em dourado, com a imagem do presidente, da Estátua da Liberdade e de uma águia, símbolo nacional.

A segunda medida endurece as regras para o visto de trabalho H-1B, usado por profissionais qualificados em áreas como tecnologia e engenharia. A partir de agora, empresas que contratarem estrangeiros terão de pagar uma taxa anual de US$ 100 mil (cerca de R$ 532 mil) por visto — valor muito superior aos atuais US$ 215. Trump justificou a mudança dizendo que o programa deve priorizar trabalhadores americanos: “Se você vai treinar alguém, treine americanos”, afirmou.

O H-1B é fundamental para empresas de tecnologia como Amazon, Microsoft e Meta, que dependem de engenheiros e programadores estrangeiros. Em 2024, os EUA aprovaram cerca de 400 mil pedidos desse tipo de visto, sendo três quartos de cidadãos indianos.

As novas medidas se somam a outras ações de Trump para restringir a imigração. O presidente tem defendido que a cobrança elevada ajudará a reduzir o déficit público e limitar a presença de estrangeiros no mercado de trabalho norte-americano.

Publicado por Felipe Dantas

