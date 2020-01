Trump diz que manifestantes iranianos se recusaram a pisar em bandeira americana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta segunda-feira (13) os manifestantes iranianos que protestam no país persa desde sábado.

“Os maravilhosos manifestantes iranianos se recusaram a pisar, ou denegrir de alguma forma, nossa grande bandeira americana”, escreveu o líder da Casa Branca em sua conta oficial no Twitter.

“Foi colocada uma bandeira dos EUA na rua para que eles pudessem pisar, e eles caminharam ao redor. Grande progresso!”, acrescentou o republicano.

Wow! The wonderful Iranian protesters refused to step on, or in any way denigrate, our Great American Flag. It was put on the street in order for them to trample it, and they walked around it instead. Big progress!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020