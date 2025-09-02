Trump nega boatos sobre sua saúde: ‘Notícias falsas’

Rumores surgiram após o republicano ser visto com hematomas na mão direita, o que a Casa Branca, disse em julho, ser uma ‘irritação por apertos de mão frequentes’ e do uso de aspirina, parte de um tratamento cardiovascular de rotina

Photo by SAUL LOEB / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, faz um anúncio no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou nesta terça-feira (2) os rumores sobre sua saúde que circularam nos últimos dias nas redes sociais. Em coletiva na Casa Branca, ele classificou as especulações como “notícias falsas”. “Não vi isso”, disse o republicano de 79 anos, ao ser questionado por jornalistas sobre as publicações que chegaram a sugerir até mesmo sua morte. “Isso são notícias falsas”, reforçou o mandatário, que frequentemente se descreve como alguém com “saúde de ferro”.

Em julho, a Casa Branca explicou que hematomas na mão direita de Trump eram resultado de “irritação por apertos de mão frequentes” e do uso de aspirina, parte de um tratamento cardiovascular de rotina. Também informou que o inchaço nas pernas decorre de insuficiência venosa crônica, uma condição comum e considerada benigna.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na ocasião, o médico presidencial Sean Barbabella divulgou uma carta assegurando que o presidente “se mantém em excelente estado de saúde”. A saúde dos presidentes norte-americanos sempre foi um tema de interesse público, mas ganhou ainda mais relevância com a eleição de Trump, em 2024, e de seu antecessor, Joe Biden, em 2020 — ambos perto dos 80 anos.

Trump acusa os democratas de terem escondido a deterioração física e mental de Biden, que deixou o cargo aos 82 anos, em janeiro. A condição do democrata foi amplamente questionada durante a campanha de 2024 e, após um fraco desempenho em debate contra Trump, ele desistiu de concorrer à reeleição.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula